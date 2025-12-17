Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году: когда пройдет и как задать вопрос

В 2025 году прямая линия с Владимиром Путиным снова пройдет в декабре. Президент традиционно подведет итоги уходящего года и ответит на самые яркие вопросы граждан РФ. Кроме того, ждут возможности побеседовать с главой государства и журналисты, в том числе и из так называемых недружественных стран.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Владимир Путин на прямой линии
Источник: Kremlin.ru/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

В материале разбираемся, когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году, как можно задать вопрос президенту и о чем российский лидер рассказывал во время прошлых своих выступлений.

Когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря 2025 года. Трансляция соответствующей программы начнется на федеральных телеканалах в 12:00 по мск.

Выступлению президента отвели три часа эфирного времени. Но на деле его хронометраж может оказаться больше. Например, годом ранее трансляция продлилась четыре с половиной часа.

Где смотреть прямую линию с президентом

Транслировать прямую линию с президентом будут практически все федеральные каналы. Среди них:

  • «Первый канал»;
  • «Россия 1»;
  • «Россия 24»;
  • «НТВ»;
  • РЕН ТВ;
  • и другие.

А благодаря радио выступление президента можно будет послушать и в аудиоформате. О планах транслировать прямую линию с Путиным на своих волнах сообщали станции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Кроме того, посмотреть прямую линию можно будет в социальных сетях: соответствующие страницы появились во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Вести текстовую трансляцию выступления президента будут многие крупные СМИ и медиа.

Как задать вопрос Владимиру Путину на прямой линии

Существует несколько способов отправить свой вопрос на прямую линию.

1. По телефону. Необходимый номер — 8−800−200−40−40. На том конце провода может быть как оператор, так и автоответчик. Если вы звоните из-за границы, то наберите 8−499−550−40−40.

2. Через сайт программы. Зайдите на moskva-putinu.ru, авторизуйтесь и выберите вариант «На сайте». Можно направить вопрос как в текстовом варианте, так и в формате видео.

3. По СМС. Текстовое сообщение с вопросом следует направить по номеру 04040.

4. Через соцсети. Форму запроса можно найти и заполнить в официальных сообществах прямой линии во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Специальный бот для приема вопросов действует в мессенджере MAX.

Что спрашивали у президента на прямой линии раньше

В прошлом году Путин ответил на 74 вопроса, а сама линия длилась почти четыре с половиной часа. За это время глава государства затронул широкий круг тем — от социальных вопросов и состояния экономики до международной повестки и специальной военной операции на Украине. В числе обсуждавшихся тем оказались нашумевший во всех смыслах перед этим «Орешник», демографические вызовы, трудовая миграция, ситуация в Сирии, а также вопросы, связанные с работой и замедлением YouTube.

Путин тогда также подчеркнул, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной, ориентируясь в этом желании на отринутые ранее стамбульские договоренности и сложившуюся ситуацию «на земле». Президент отметил важность вопроса легитимности украинской власти, указав, что любые возможные соглашения могут заключаться лишь с представителями законных государственных институтов.

Запомнилась фраза Владимира Путина в контексте его ответа на вопрос, как он изменился из-за спецоперации: «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться». Также сочли ярким высказывание президента о «движухе»: «Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно. Застой. Хочется движухи».

Всего с 2001 года Владимир Путин провел 21 эфир. С каждым годом росли продолжительность программ и число поступающих вопросов — от десятков в начале нулевых до миллионов обращений в 2010-е и 2020-е годы. Тематика постепенно расширялась: от социальных и экономических проблем к вопросам внешней политики, международных конфликтов, кризисов, пандемии и специальной военной операции. В 2025 году пройдет 22-я прямая линия с президентом.