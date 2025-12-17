Прямая линия с Владимиром Путиным в 2025 году: когда пройдет и как задать вопрос

В прошлом году Путин ответил на 74 вопроса, а сама линия длилась почти четыре с половиной часа. За это время глава государства затронул широкий круг тем — от социальных вопросов и состояния экономики до международной повестки и специальной военной операции на Украине. В числе обсуждавшихся тем оказались нашумевший во всех смыслах перед этим «Орешник», демографические вызовы, трудовая миграция, ситуация в Сирии, а также вопросы, связанные с работой и замедлением YouTube.