Политолог объяснил сообщения о новых санкциях США против России

«Я думаю, что информация о новых санкциях США против РФ — это версия одной из газет. Не факт, что она правильная и отражает реальность», — отметил эксперт.
Блохин не исключил, что такой вброс является попыткой снискать расположение Трампа и оказать давление на Россию через демонстрацию ведущих позиций США в урегулировании конфликта.
По словам эксперта, анализ медийных и политических заявлений позволяет сделать вывод о том, что ситуация развивается в сторону заключения мирного соглашения.
Ранее Bloomberg сообщил о планах Вашингтона ввести новые санкции против РФ. В публикации отмечалось, что они затронут энергетический сектор страны, включая «теневой флот» и нефтетрейдеров.