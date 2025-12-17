Политолог объяснил сообщения о новых санкциях США против России

Сообщения в американских СМИ о новых антироссийских санкциях могут быть попыткой угодить президенту США Дональду Трампу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Константин Блохин. По его мнению, цель этой информационной кампании — повлиять на ход переговоров по Украине.