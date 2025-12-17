Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил сообщения о новых санкциях США против России

Сообщения в американских СМИ о новых антироссийских санкциях могут быть попыткой угодить президенту США Дональду Трампу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Константин Блохин. По его мнению, цель этой информационной кампании — повлиять на ход переговоров по Украине.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что информация о новых санкциях США против РФ — это версия одной из газет. Не факт, что она правильная и отражает реальность», — отметил эксперт.

Блохин не исключил, что такой вброс является попыткой снискать расположение Трампа и оказать давление на Россию через демонстрацию ведущих позиций США в урегулировании конфликта.

По словам эксперта, анализ медийных и политических заявлений позволяет сделать вывод о том, что ситуация развивается в сторону заключения мирного соглашения.

Ранее Bloomberg сообщил о планах Вашингтона ввести новые санкции против РФ. В публикации отмечалось, что они затронут энергетический сектор страны, включая «теневой флот» и нефтетрейдеров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше