Bloomberg: США готовят санкции против РФ на случай провала сделки по Украине

СМИ сообщили, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против России на случай провала мирной сделки по Украине. По данным Bloomberg, они могут коснуться «теневого флота» РФ, а также трейдеров, который обеспечивают транспортировку нефти по морю. Об ограничениях могут объявить уже на этой неделе. Ранее издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть принципиальных договоренностей к 25 декабря. О том, как продвигаются переговоры по урегулированию конфликта, — в материале «Газеты.Ru».