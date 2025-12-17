Ричмонд
Что сказали Путин и Белоусов на коллегии Минобороны. Главное

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны. Главной темой встречи стали итоги работы ведомства за год и приоритетные задачи по развитию ВС РФ. Собрали ключевые высказывания российского лидера, а также заявления министра обороны Андрея Белоусова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

Заявления Владимира Путина

Армия России владеет стратегической инициативой на линии фронта и уверенно наступает.

В 2025 году освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе города, укрепленные фортификационными сооружениями.

Россия гордится подвигами участников СВО.

В освобождении Курской области принимали участие северокорейские бойцы. Военные КНДР также участвовали в разминировании территорий региона.

Оборонно-промышленный комплекс обеспечивает вооружением и техникой армию и флот. В ВС РФ поступили новые ракетные комплексы, БПЛА, робототехника, авиационные бомбы с модулем планирования и коррекции.

ВМФ в этом году пополнили новые подводные лодки, среди них ракетоносец «Князь Пожарский», а также 19 надводных кораблей.

В 2025 году успешно состоялись испытания уникальных крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».

До конца года на боевое дежурство заступит ракетный комплекс средней дальности «Орешник».

Утверждения, что Россия готовится к нападению на запад, это ложь и бред. Россия всегда стремится решать конфликты дипломатическим путем.

Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с США и европейскими странами, за формирование единой системы безопасности в евразийском регионе.

Цели СВО будут достигнуты, Россия добьется освобождения своих земель военным путем, создаст и расширит буферную зону безопасности.

Задачи в сфере военного строительства:

  • Модернизация ВС в высоком темпе с учетом опыта спецоперации. Приоритет — совершенствование стратегических ядерных сил.
  • Внедрение в армии робототехники, информационных технологий, искусственного интеллекта.
  • Оснащение орбитальной группировки космическими аппаратами нового поколения для высокоскоростных и защищенных каналов связи.
  • Реализация Стратегии ВМС РФ до 2050 года.
  • Развитие военного и военно-технического партнерства со странами-союзниками.

Задача государства — чтить память павших бойцов и помогать их семьям. Приоритет — расширение соцгарантий для участников СВО и их семей, индексация денежного довольствия, повышение темпов обеспечения жильем военнослужащих.

Заявление Андрея Белоусова

За год ВС РФ взяли под контроль 6000 кв. км территории, что на 30% больше, чем в 2024 году.

Темпы продвижения подразделений группировок «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с прошлым годом выросли на 150−200%.

Обрушение ВСУ неизбежно.

Освобождены Волчанск, Купянск, формируется зона безопасности в Харьковской и Сумской областях, снижен риск вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Разминировано 150 000 га территорий, уничтожено около 3 млн взрывоопасных предметов.

Продолжается вытеснение противника из Красного Лимана, бойцы ВС РФ заняли укрепрайоны в Часовом Яре, Курахово, Северске, продолжаются бои за Константиновку, Гуляйполе, взят под контроль Красноармейск, ликвидируются формирования ВСУ в Дмитрове.

Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%.

Украинские войска потеряли за год более 103 тысяч образцов вооружений и военной техники и практически 500 тысяч военнослужащих.

Выведены из строя более 70% ТЭЦ, а также более 37% ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ.

В 2025 году в Минобороны создали Главный координационный центр, создали базу учета пропавших без вести. Фактически найдены и установлены 48% пропавших.

На военную службу в ВС РФ по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан.

Более тысячи образцов нового оружия прошли апробацию в боевых условиях, в том числе дроны «Герань-2», роботы «Курьер», в войска поставлено более 38 тысяч мотоциклов, квадроциклов и багги.

ВС РФ достигли двукратного количественного превосходства в применении тактических беспилотников над ВСУ.

50% потерь ВСУ приходится на FPV-дроны.

Войска беспилотных систем будут оснащены новыми видами БПЛА, авиация — новыми средствами поражения дронов.

В Минобороны стартовал процесс по переводу документооборота на безбумажную форму, который планируется завершить в течение двух лет.

Ведомство значительно упростило и ускорило для военнослужащих получение денежных выплат и социальных льгот.

Служебное жилье в 2025 году получили 17 тысяч человек, постоянное жилье — 1200 человек.

Политика Европы и Киева создает предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году.

О подготовке НАТО к военному столкновению с Россией свидетельствует рост военных расходов альянса. Сегодня годовой бюджет блока составляет 1,6 триллиона долларов. С учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза — до 2,7 триллиона долларов.

Ключевая задача на 2026 год — сохранение и наращивание набранных темпов наступления ВС РФ.

