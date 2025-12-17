Заявления Владимира Путина
Армия России владеет стратегической инициативой на линии фронта и уверенно наступает.
В 2025 году освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе города, укрепленные фортификационными сооружениями.
Россия гордится подвигами участников СВО.
В освобождении Курской области принимали участие северокорейские бойцы. Военные КНДР также участвовали в разминировании территорий региона.
Оборонно-промышленный комплекс обеспечивает вооружением и техникой армию и флот. В ВС РФ поступили новые ракетные комплексы, БПЛА, робототехника, авиационные бомбы с модулем планирования и коррекции.
ВМФ в этом году пополнили новые подводные лодки, среди них ракетоносец «Князь Пожарский», а также 19 надводных кораблей.
В 2025 году успешно состоялись испытания уникальных крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».
До конца года на боевое дежурство заступит ракетный комплекс средней дальности «Орешник».
Утверждения, что Россия готовится к нападению на запад, это ложь и бред. Россия всегда стремится решать конфликты дипломатическим путем.
Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с США и европейскими странами, за формирование единой системы безопасности в евразийском регионе.
Задачи в сфере военного строительства:
- Модернизация ВС в высоком темпе с учетом опыта спецоперации. Приоритет — совершенствование стратегических ядерных сил.
- Внедрение в армии робототехники, информационных технологий, искусственного интеллекта.
- Оснащение орбитальной группировки космическими аппаратами нового поколения для высокоскоростных и защищенных каналов связи.
- Реализация Стратегии ВМС РФ до 2050 года.
- Развитие военного и военно-технического партнерства со странами-союзниками.
Задача государства — чтить память павших бойцов и помогать их семьям. Приоритет — расширение соцгарантий для участников СВО и их семей, индексация денежного довольствия, повышение темпов обеспечения жильем военнослужащих.
Заявление Андрея Белоусова
За год ВС РФ взяли под контроль 6000 кв. км территории, что на 30% больше, чем в 2024 году.
Темпы продвижения подразделений группировок «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с прошлым годом выросли на 150−200%.
Обрушение ВСУ неизбежно.
Освобождены Волчанск, Купянск, формируется зона безопасности в Харьковской и Сумской областях, снижен риск вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области.
Разминировано 150 000 га территорий, уничтожено около 3 млн взрывоопасных предметов.
Продолжается вытеснение противника из Красного Лимана, бойцы ВС РФ заняли укрепрайоны в Часовом Яре, Курахово, Северске, продолжаются бои за Константиновку, Гуляйполе, взят под контроль Красноармейск, ликвидируются формирования ВСУ в Дмитрове.
Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%.
Украинские войска потеряли за год более 103 тысяч образцов вооружений и военной техники и практически 500 тысяч военнослужащих.
В 2025 году в Минобороны создали Главный координационный центр, создали базу учета пропавших без вести. Фактически найдены и установлены 48% пропавших.
На военную службу в ВС РФ по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан.
Более тысячи образцов нового оружия прошли апробацию в боевых условиях, в том числе дроны «Герань-2», роботы «Курьер», в войска поставлено более 38 тысяч мотоциклов, квадроциклов и багги.
ВС РФ достигли двукратного количественного превосходства в применении тактических беспилотников над ВСУ.
50% потерь ВСУ приходится на FPV-дроны.
Войска беспилотных систем будут оснащены новыми видами БПЛА, авиация — новыми средствами поражения дронов.
В Минобороны стартовал процесс по переводу документооборота на безбумажную форму, который планируется завершить в течение двух лет.
Ведомство значительно упростило и ускорило для военнослужащих получение денежных выплат и социальных льгот.
Служебное жилье в 2025 году получили 17 тысяч человек, постоянное жилье — 1200 человек.
О подготовке НАТО к военному столкновению с Россией свидетельствует рост военных расходов альянса. Сегодня годовой бюджет блока составляет 1,6 триллиона долларов. С учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза — до 2,7 триллиона долларов.
Ключевая задача на 2026 год — сохранение и наращивание набранных темпов наступления ВС РФ.