Уайлс обсуждала с Уипплом разные темы, и одной из них стали отношения между главами США и России. На вопрос о том, что Уайлс думает об отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, она ответила, что российский лидер «очаровал» американского коллегу с тех пор, как он впервые баллотировался в президенты США. В 2018 году главы двух стран встретились в Финляндии, и Трамп, по словам Уайлс, поддержал Путина, когда его спросили, верит ли он во вмешательство России в выборы в США в 2016 году.