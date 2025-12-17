Vanity Fair: глава аппарата Белого дома рассказала об отношениях Трампа и Путина

Уайлс обсуждала с Уипплом разные темы, и одной из них стали отношения между главами США и России. На вопрос о том, что Уайлс думает об отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, она ответила, что российский лидер «очаровал» американского коллегу с тех пор, как он впервые баллотировался в президенты США. В 2018 году главы двух стран встретились в Финляндии, и Трамп, по словам Уайлс, поддержал Путина, когда его спросили, верит ли он во вмешательство России в выборы в США в 2016 году.
Наблюдая издалека за их встречей в Хельсинки, я подумала, что между ними существует настоящая дружба или как минимум восхищение.
Но она добавила, что последующие телефонные разговоры двух лидеров были неоднозначными: некоторые из них были дружественными, а другие — нет. Она подчеркнула, что отношения Путина и Трампа остаются «изменчивыми».
Уайлс признала, что в администрации президента США до сих пор нет единого мнения относительно территориальных притязаний России на Украине. Трамп, как утверждает Уайлс, полагает, что цели Путина на Украине выходят за рамки ограниченных территориальных уступок.
Как говорит Уайлс, Трамп думает, что «Путин хочет всю страну».
Кроме того, глава администрации Белого дома заявила, что предвидела проблемы между Трампом и Зеленским до их скандальной встречи в Белом доме в феврале этого года.
По словам Уайлс, все началось с того, что Зеленский не явился на встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, когда тот прибыл с визитом Киев, чтобы заключить сделку на добычу полезных ископаемых. После этого атмосфера стала напряженной, повысив вероятность столкновения между участниками переговоров в Белом доме.
Уайлс признала, что сожалеет, что тогда допустила съемку в Овальном кабинете, хотя добавила, что обмен мнениями, вероятно, развивался бы точно так же, но не стал бы достоянием общественности. «Вокруг царила плохая атмосфера. Я бы не сказала, что Джей Ди Вэнс тогда сорвался, потому что он слишком сдержанный для этого. Думаю, что его просто все достало», — пояснила глава администрации Белого дома.
Она отметила, что журналист проигнорировал «важный контекст» в ее интервью, чтобы создать «крайне хаотичное и негативное представление о президенте и нашей команде».
Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила: «Глава администрации Сьюзи Уайлс помогла президенту Трампу провести самые успешные первые 11 месяцев президентства в американской истории. У президента Трампа нет более преданного советника, чем Сьюзи, и вся администрация благодарна ей за стабильное руководство».