СМИ: Путин на коллегии Минобороны сделал предупреждение союзникам Украины

В ноябре 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности «Орешник» ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал Путин.