Орбан рассказал о письме Путину

«Премьер-министр несколько недель назад направил письмо президенту России, в котором спрашивал, будут ли какие-либо ответные меры в случае изъятия ЕС замороженных российских активов, и если да, то будут ли россияне учитывать, кто голосовал за это решение», — говорится в материале.
По словам Орбана, в Кремле дали ясный и четкий ответ о жестких ответных мерах с использованием всех средств международного права.
«При этом будет принимать во внимание позицию государств — членов Евросоюза», — сообщается в публикации.
Орбан подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не поддержит конфискацию российских активов.
Ситуация с активами
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД России заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.