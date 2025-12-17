Орбан рассказал о письме Путину

Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18—19 декабря . В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы Центробанка России — это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.