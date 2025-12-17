Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан рассказал о письме Путину

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава венгерского правительства Виктор Орбан направил письмо президенту России Владимиру Путину с вопросом о реакции Москвы на возможную конфискацию замороженных активов со стороны ЕС, передает Magyar Nemzet.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

«Премьер-министр несколько недель назад направил письмо президенту России, в котором спрашивал, будут ли какие-либо ответные меры в случае изъятия ЕС замороженных российских активов, и если да, то будут ли россияне учитывать, кто голосовал за это решение», — говорится в материале.

По словам Орбана, в Кремле дали ясный и четкий ответ о жестких ответных мерах с использованием всех средств международного права.

«При этом будет принимать во внимание позицию государств — членов Евросоюза», — сообщается в публикации.

Орбан подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не поддержит конфискацию российских активов.

Ситуация с активами

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД России заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.

Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18—19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы Центробанка России — это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше