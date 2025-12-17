Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии vинистерства обороны. Он объявил, что «Орешник» встанет на боевое дежурство уже до конца года. Также глава государства раскрыл, что за год ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов, и рассказал о других успехах армии. Не обошел он стороной и международную ситуацию. Путин заявил, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков «подсвинками».