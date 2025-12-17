Ричмонд
Wiadomosci: Польша отменяет особый статус украинских беженцев

В законодательную повестку кабинета министров Польши включен законопроект о прекращении действия положений Закона об оказании помощи гражданам Украины в случае вооруженного конфликта, передает польское новостное агентство Wiadomosci.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая подтвердила, что «с 4 марта 2026 года к гражданам Украины будут относиться так же, как и к другим иностранцам», говорится в статье.

Закон об оказании помощи украинцам, как напоминает издание, был принят в Польше в 2022 году. Его целью среди прочего было быстрое оформление и подтверждение законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также обеспечение им доступа к основным государственным услугам.

Спустя почти четыре года ситуация с беженцами в Польше стабилизировалась… Поэтому сохранение закона, содержащего специальные положения, может создать риск неравного обращения по отношению к общему правовому режиму для иностранцев.

заявление канцелярии премьер-министра Польши

Как пояснила Галецкая, украинские беженцы по-прежнему смогут получать неотложную медицинскую помощь, но, если они захотят получить другие медицинские услуги, им придется трудоустроиться и платить налоги. Для некоторых категорий беженцев, например лиц с инвалидностью, законопроект предусматривает исключения, уточняет издание.

Кроме того, в рамках программ «800+» и «Хороший старт», которые обеспечивают выплату семейных пособий, украинским родителям теперь придется работать, а украинским детям — ходить в местные школы, чтобы они могли претендовать на такие пособия, добавила Галецкая. Причем Фонд социального обеспечения Польши будет ежемесячно проверять, были ли иностранные граждане «экономически активны» в течение месяца.