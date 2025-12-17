Bloomberg: Трамп пока не принял решения о новых санкциях против России

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Белый дом.
«На данный момент президент не принимал никаких новых решений относительно санкций», — говорится в сообщении.
Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что США рассматривают новые санкции против России на случай провала мирного плана по Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что любые санкции вредят нормализации отношений.
