Bloomberg: Трамп пока не принял решения о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о введении новых санкций против России.

Источник: Reuters

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

«На данный момент президент не принимал никаких новых решений относительно санкций», — говорится в сообщении.

Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что США рассматривают новые санкции против России на случай провала мирного плана по Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что любые санкции вредят нормализации отношений.

