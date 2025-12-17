Французские фермеры на тракторах протестуют перед зданием Европарламента

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские фермеры на тракторах собрались перед зданием Европейского парламента в Страсбурге в знак протеста против заключения договора между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
«Фермеры собрались перед зданием Европейского парламента в Страсбурге в знак протеста против договора с МЕРКОСУР о свободной торговле», — говорится в сообщении телеканала.
По информации BFMTV, в протестной акции принимают участие около 100 фермеров, которые пригнали к зданию Европарламента примерно 40 тракторов.
Решающие голосования по торговому договору ЕС и МЕРКОСУР пройдут в совете ЕС 18 и 19 декабря. Как заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, договор будет подписан 20 декабря.
5 декабря 2024 года Урсула фон дер Ляйен сообщила в социальной сети X, что «финишная черта» в переговорах между ЕС и МЕРКОСУР уже близка. 6 декабря между сторонами было заключено торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров.
В сентябре 2025 года Еврокомиссия представила на утверждение новую редакцию торгового соглашения с блоком МЕРКОСУР. Для полного вступления документа в силу необходимы одобрение Совета, голосование в Европарламенте, а также ратификация всеми национальными парламентами стран-членов ЕС.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР. Европейские аграрии, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей из-за конкуренции с коллегами из Латинской Америки. -0-