Французские фермеры на тракторах протестуют перед зданием Европарламента

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР. Европейские аграрии, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей из-за конкуренции с коллегами из Латинской Америки. -0-