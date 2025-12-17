Ричмонд
Депутат Рады Мазурашу назвал вывод войск ВСУ из ДНР позитивным результатом

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу заявил, что возможный вывод ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР может стать болезненным, но позитивным результатом переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Георгий Мазурашу заявил, что возможный вывод подразделений ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР можно расценивать как болезненный, но в нынешних условиях позитивный итог переговоров по урегулированию конфликта.

Соответствующее заявление Георгий Мазурашу сделал в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук, отвечая на вопрос о том, может ли вывод украинских войск из Донбасса быть расценен как капитуляция.

По его словам, такой сценарий не будет означать капитуляцию для Украины, поскольку в противном случае существует риск дальнейших территориальных потерь.

Депутат также указал, что Вооруженные силы Украины в настоящее время сталкиваются с критической нехваткой личного состава и вооружений, что, по его мнению, необходимо учитывать при оценке возможных итогов переговоров.

Ранее в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского.

