«Он Венесуэлу берёт, мы Украину»: В словах Жириновского нашли новое предсказание

Очередное пророчество экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского активно обсуждают в Сети. Его политик озвучил ещё задолго до нынешнего конфликта Венесуэлы и США в одной из передач журналиста Владимира Соловьёва. Спецкор отдела политики «Комсомольской правды» и журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале «Пул 3» привёл отрывок тогдашней речи Жириновского.

Предсказание Жириновского о конфликте США и Венесуэлы, а также о РФ и Украине. Видео © «Россия 1».

«Мы там, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильно. А ему дали возможность по Венесуэле, к примеру. Он Венесуэлу берёт, мы Украину», — сказал Жириновский.

Он добавил, что Москве следует «прикормить» президента США Дональда Трампа для того, чтобы «доить и дёргать». При этом Жириновский никаких иллюзий насчёт американского политика не испытывал и пророссийским его не считал.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее призывал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе расценили это заявление американского лидера как угрозу применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона. Также глава Штатов объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией и обвинил его в «краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми». Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия американской стороны пиратством.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

