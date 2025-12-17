«Он Венесуэлу берёт, мы Украину»: В словах Жириновского нашли новое предсказание

Предсказание Жириновского о конфликте США и Венесуэлы, а также о РФ и Украине. Видео © «Россия 1».
«Мы там, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильно. А ему дали возможность по Венесуэле, к примеру. Он Венесуэлу берёт, мы Украину», — сказал Жириновский.
Он добавил, что Москве следует «прикормить» президента США Дональда Трампа для того, чтобы «доить и дёргать». При этом Жириновский никаких иллюзий насчёт американского политика не испытывал и пророссийским его не считал.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее призывал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе расценили это заявление американского лидера как угрозу применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона. Также глава Штатов объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией и обвинил его в «краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми». Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия американской стороны пиратством.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.