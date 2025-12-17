Ричмонд
Орбан заявил, что ЕС рассматривает совместный кредит для Украины

По словам премьер-министра Венгрии, страны Евросоюза рассматривают совместный кредит для Украины вместо конфискации российских активов.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что страны Евросоюза рассматривают совместный кредит для Украины вместо конфискации российских активов. Об этом он сообщил в видеообращении в соцсетях.

«Есть предложение о совместном кредите вместо российских активов. Это полностью противоречит интересам Венгрии. Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — сказал венгерский премьер.

Напомним, ранее Виктор Орбан сообщил, что на предстоящем саммите Евросоюза в Брюсселе не будет обсуждаться вопрос об изъятии замороженных российских финансовых активов.

