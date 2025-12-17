«Процесс пошёл вспять»: Новые попытки ЕС договориться о краже активов РФ потерпели крах

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Бельгия сталкивается с сильным давлением в вопросе использования замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что чем быстрее страны ЕС придут к общему решению, тем быстрее напряжение снимется. Тем временем издание Politico написало, что Евросоюз рассматривает возможность «протолкнуть» решение по использованию российских резервов, несмотря на протесты отдельных стран, среди которых — Бельгия.