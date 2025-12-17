Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Процесс пошёл вспять»: Новые попытки ЕС договориться о краже активов РФ потерпели крах

Европейские дипломаты зашли в тупик во время подготовительных переговоров об экспроприации активов РФ, весь процесс «пошёл вспять». Об этом сообщило издание Politico, комментируя встречу послов накануне саммита ЕС в Брюсселе 18 — 19 декабря.

Источник: Life.ru

«Менее, чем за 24 часа до начала саммита, на котором будет обсуждаться ситуация с российскими активами, посол Бельгии при ЕС Петер Морс заявил своим коллегам (на заседании Комитета постоянных представителей ЕС по проблеме активов России — прим. Life.ru), что этот переговорный процесс пошёл вспять», — отмечается в публикации.

Бельгия, как утверждается, потребовала от стран ЕС «неограниченных финансовых гарантий», призывая все страны союза разделить риски в случае экспроприации 185 миллиардов евро российских активов, которые незаконно удерживаются депозитарием Euroclear. По мнению Брюсселя, Россия может дать ответ на изъятие своих активов, а значит ЕС должен выступить единым фронтом. Например, бельгийские представители предложили странам Евросоюза расторгнуть инвестиционные соглашения с Россией.

«К раздражению Бельгии ряд стран ЕС отказались сделать это, опасаясь ответных мер Кремля», — резюмируется в статье.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Бельгия сталкивается с сильным давлением в вопросе использования замороженных российских активов для помощи Украине. Она отметила, что чем быстрее страны ЕС придут к общему решению, тем быстрее напряжение снимется. Тем временем издание Politico написало, что Евросоюз рассматривает возможность «протолкнуть» решение по использованию российских резервов, несмотря на протесты отдельных стран, среди которых — Бельгия.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше