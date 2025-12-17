Вайдель резко раскритиковала Мерца из-за идеи отправки войск на Украину

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его заявлений о возможном участии Бундесвера в так называемых многонациональных силах для Украины.
По ее словам, подобные высказывания свидетельствуют о неадекватности позиции главы правительства.
В соцсети X* Вайдель заявила, что Мерц фактически допускает участие немецких военных в боевой операции против России, а его заявления, по ее оценке, подрывают мирные переговоры и ведут к превращению Германии в сторону конфликта. Она также призвала канцлера проявить благоразумие.
Ранее в эфире телеканала ZDF Мерц не стал исключать возможность участия Бундесвера в многонациональных силах для Украины. При этом он отметил, что в случае реализации такого сценария должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня с Россией.
