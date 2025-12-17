Замерзшие военные ВСУ угрожали командованию бунтом, требуя провизию

Замерзшие военнослужащие Вооруженных сил Украины угрожали командованию своей бригады, требуя от руководства продовольствия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на радиоперехват разговора между украинскими солдатами из 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Скажите начальству, что когда выйдут хлопцы, то терпение закончится. Скажи, что если не скинете чаю или чего-то горячего, то они откатываются», — приводит источник отрывок радиоперехвата.
Отмечается, радиообмен произошел между военными ВСУ, находящимися в районе населенного пункта Подолы на Купянском направлении. Украинцы угрожали командованию бунтом и оставлением позиций в зоне боевых действий.
Ранее KP.RU сообщал, что солдаты ВСУ на Купянском направлении угрожали командиру расправой, обвиняя руководство в отсутствии поддержки, провизии и медикаментов.