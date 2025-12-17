Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро

Самая крупная статья расходов касается экипировки и боевого снаряжения для солдат на сумму более 20 миллиардов евро. «Речь идет о том, что в перспективе мы планируем увеличить численность личного состава бундесвера до 460 тысяч человек, и для этого необходимо иметь боевую экипировку и снаряжение для такого количества военнослужащих», — обосновал расходы Писториус.