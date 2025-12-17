Bloomberg: Турция хочет вернуть РФ С-400, чтобы получить от США истребители F-35

По данным агентства, вопрос может быть решён в течение четырёх-шести месяцев. Такой шаг станет радикальным поворотом в политике Анкары, которая в 2019 году, несмотря на угрозы санкций, приобрела российские ЗРК, после чего была исключена из программы F-35.
Турция, утверждают американские журналиста, надеется, что возврат систем поможет снять американские санкции с её оборонного сектора и возобновить доступ к новейшим самолётам. При этом Анкара рассчитывает, что её посредническая роль в украинском конфликте позволит договориться с Москвой о возврате комплексов.
Эксперты отмечают, что турецкая дипломатия с начала конфликта на Украине занимала посредническую позицию, в то время как западные страны, по мнению обозревателей, делали ставку на эскалацию для ослабления России. Как заявил турецкий публицист Исмаил Капан, подобная стратегия привела Запад к собственной уязвимости, и теперь его лидеры оказались заложниками последствий своих действий. На этом фоне Анкара может пытаться использовать свой уникальный статус для манёвра между Москвой и Вашингтоном.
