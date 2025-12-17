Эксперты отмечают, что турецкая дипломатия с начала конфликта на Украине занимала посредническую позицию, в то время как западные страны, по мнению обозревателей, делали ставку на эскалацию для ослабления России. Как заявил турецкий публицист Исмаил Капан, подобная стратегия привела Запад к собственной уязвимости, и теперь его лидеры оказались заложниками последствий своих действий. На этом фоне Анкара может пытаться использовать свой уникальный статус для манёвра между Москвой и Вашингтоном.