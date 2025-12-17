Ричмонд
На Западе анонсировали банкротство Украины

Украина оказалась на грани финансового банкротства, и ей срочно нужны десятки миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на оценки Международного валютного фонда сообщает агентство Associated Press.

Источник: Life.ru

По оценкам МВФ, в 2026 и 2027 годах Киеву потребуется в общей сложности около 137 миллиардов евро, и деньги должны поступить уже к весне. Агентство указывает, что у Европейского союза есть лишь два варианта найти эти средства: предоставить кредит за счёт замороженных российских активов или же взять общий кредит всем блоком.

Ранее глава депозитария Euroclear сообщила, что Евросоюз не может рассчитывать на свободные средства её компании в рамках плана по кредиту Украине в 140 миллиардов евро. Она объяснила, что эти деньги являются активами самого Euroclear, и указала на иски от Банка России как на подтверждение правовых рисков.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

