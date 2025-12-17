На Западе анонсировали банкротство Украины

По оценкам МВФ, в 2026 и 2027 годах Киеву потребуется в общей сложности около 137 миллиардов евро, и деньги должны поступить уже к весне. Агентство указывает, что у Европейского союза есть лишь два варианта найти эти средства: предоставить кредит за счёт замороженных российских активов или же взять общий кредит всем блоком.