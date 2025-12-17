По мнению издания, то, что европейцы пытаются продать как «активную мирную политику», с точки зрения Москвы и Вашингтона представляет собой не более чем «информационный шум». Политики, которые «все же продвигают идею о введении западных войск в Украину, сознательно рискуют заблокировать весь процесс», указывает Berliner Zeitung, отмечая, что «Европа заявляет о своей поддержке мира и дипломатии, но на деле подрывает процесс, который мог бы привести к прочному, хотя и неудобному компромиссу».