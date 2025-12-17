17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча европейских лидеров в Берлине является очередным доказательством того, что европейцы сознательно блокируют переговорный процесс по Украине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.
По мнению издания, то, что европейцы пытаются продать как «активную мирную политику», с точки зрения Москвы и Вашингтона представляет собой не более чем «информационный шум». Политики, которые «все же продвигают идею о введении западных войск в Украину, сознательно рискуют заблокировать весь процесс», указывает Berliner Zeitung, отмечая, что «Европа заявляет о своей поддержке мира и дипломатии, но на деле подрывает процесс, который мог бы привести к прочному, хотя и неудобному компромиссу».
«Европа избегает любой солидарной ответственности за принятие сложных решений, но в то же время способствует тому, чтобы эти решения вообще не принимались, — подчеркивается в публикации издания. — Европа вновь теряется в символической политике, и встреча в Берлине — лучший тому пример».
15 декабря лидеры стран ЕС выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Они считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран «многонациональных сил для Украины», которые должны быть сформированы «в рамках “коалиции желающих” и при поддержке США». В заявлении говорится, что «эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».-0-