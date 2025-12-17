Bloomberg: Турция хочет отказаться от российских С-400 ради F-35 из США

Турция может владеть только одним из вариантов вооружений.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет вернуть ранее купленные российские системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 ради получения американской техники. Об этом сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на источник.
«Этот шаг мог бы позволить Турции, в частности, значительно улучшить отношения с США, а также приобрести американские истребители F-35. Анкара также стремится вернуть миллиарды долларов, потраченных на покупку этих систем», — сообщает Bloomberg.
По данным агентства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимал этот вопрос на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Туркменистане. Турция рассчитывает вернуть потраченные деньги на ЗРК С-400 в виде скидки на импортируемые энергоресурсы.