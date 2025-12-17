«Вопрос одного часа»: Финский профессор вызвал панику заявлением о России

Ранее сообщалось, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо связал сложную экономическую обстановку и сохраняющуюся нервозность в обществе с «гипотетической угрозой, исходящей от России». Охарактеризовав состояние национальной экономики как крайне тяжёлое, политик, однако, не уточнил, каким именно образом Россия, по его мнению, могла негативно повлиять на финансовые показатели страны.