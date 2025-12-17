Выступая с критикой заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала о «российской угрозе», Малинен задал риторический вопрос, стремится ли тот к разрушению своей и соседних стран.
«России, вероятно, потребуется около часа, чтобы полностью парализовать Финляндию и страны Балтии. Поэтому хочу поинтересоваться у уважаемого премьер-министра Михала, точно ли он стремится к разрушению наших стран?» — поинтересовался он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо связал сложную экономическую обстановку и сохраняющуюся нервозность в обществе с «гипотетической угрозой, исходящей от России». Охарактеризовав состояние национальной экономики как крайне тяжёлое, политик, однако, не уточнил, каким именно образом Россия, по его мнению, могла негативно повлиять на финансовые показатели страны.
