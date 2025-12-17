Reuters: Польша планирует производить мины для укрепления границы с РФ

Польша впервые со времен Холодной войны намерена начать производство противопехотных мин для размещения вдоль восточной границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны страны Павела Залевского.
По его словам, Варшава заинтересована в выпуске крупных партий продукции в максимально сжатые сроки. Как отмечается, эти меры рассматриваются как часть оборонительной программы «Восточный щит», направленной на укрепление границы с Белоруссией и российской Калининградской областью.
Reuters указывает, что для размещения мин на границе Польша намерена выйти из Оттавского договора, запрещающего использование противопехотных мин. Процедура выхода из соглашения была начата в августе, однако окончательное решение по этому вопросу пока формально не принято.
Согласно заявлению польского МИД, пишет Reuters, производство противопехотных мин может быть запущено после истечения шестимесячного периода выхода из договора.
Государственная компания Belma, уже поставляющая польским вооруженным силам несколько видов мин, сообщила, что в рамках программы «Восточный щит» планируется оснащение Польши миллионами противопехотных мин для обеспечения безопасности 800-километровой восточной границы.