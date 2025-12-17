В Одессе второй раз за день отключили электроснабжение на объектах водоканала

В Одессе произошло повторное отключение электричества на ряде объектов водоканала, где недавно было возобновлено электроснабжение. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Как сообщает источник, из-за проблем с подачей электричества без воды остались жители Киевского и Хаджибейского районов города. Отмечается, что энергоснабжение критической инфраструктуры в Одесской области было возвращено днем 17 декабря.
В Одессе уже пятый день продолжается блэкаут. В области фиксируются серьезные проблемы с подачей электричества, а самая сложная ситуация наблюдается в самом городе. Помимо трудностей с электроснабжений, в Одессе происходят веерные отключения воды и отмечается нестабильная передача тепла.
Ранее KP.RU сообщал, что Киев и восточная Украина близки к полному блэкауту из-за коллапса в сфере электроснабжения. Перебои с подачей электричества проходят по всей стране с наступлением зимы.