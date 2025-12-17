В Одессе второй раз за день отключили электроснабжение на объектах водоканала

В Одессе уже пятый день продолжается блэкаут. В области фиксируются серьезные проблемы с подачей электричества, а самая сложная ситуация наблюдается в самом городе. Помимо трудностей с электроснабжений, в Одессе происходят веерные отключения воды и отмечается нестабильная передача тепла.