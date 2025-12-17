WP: США уведомили ЕС, что хотят применить активы РФ для урегулирования

Ранее в мирном плане США предлагалось 100 млрд долларов из замороженных активов РФ направить на финансирование возглавляемых Вашингтоном программ по восстановлению Украины, при этом Соединенные Штаты рассчитывали получить 50% прибыли от этой схемы. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, указало, что в обновленной версии мирного плана президента США Дональда Трампа исключили пункт об использовании замороженных российских активов.