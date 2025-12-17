WP: США уведомили ЕС, что хотят применить активы РФ для урегулирования

Соединенные Штаты Америки дали понять европейским странам, что намерены использовать замороженные российские активы в рамках урегулирования конфликта на Украине, пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.
«Европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация США хочет использовать эти активы в урегулировании, что создает угрозу столкновения с европейскими лидерами», — говорится в статье.
Отмечается, что после появление плана урегулирования США в ноябре премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и другие лидеры Европы «подвергаются давлению со стороны американских чиновников».
Ранее в мирном плане США предлагалось 100 млрд долларов из замороженных активов РФ направить на финансирование возглавляемых Вашингтоном программ по восстановлению Украины, при этом Соединенные Штаты рассчитывали получить 50% прибыли от этой схемы. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, указало, что в обновленной версии мирного плана президента США Дональда Трампа исключили пункт об использовании замороженных российских активов.