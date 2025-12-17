Reuters: Зеленский будет присутствовать на заседании Евросовета 18 декабря

Ранее сообщалось, что 18 декабря планируется проведение саммита Евросоюза, на котором предполагается обсудить вопрос выделения Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ. В то же время, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на саммите не будет обсуждаться этот вопрос.