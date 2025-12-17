Reuters: Зеленский будет присутствовать на заседании Евросовета 18 декабря

Владимир Зеленский будет участвовать в заседании Евросовета в Брюсселе, пишет Reuters.
«Зеленский будет присутствовать на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что 18 декабря планируется проведение саммита Евросоюза, на котором предполагается обсудить вопрос выделения Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ. В то же время, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на саммите не будет обсуждаться этот вопрос.
Виктор Орбан также заявил, что страны ЕС рассматривают совместный кредит для Украины вместо изъятия российских активов.
