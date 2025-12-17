Ричмонд
Парламент Грузии запретил гражданам голосовать за пределами страны

Парламент Грузии в третьем чтении принял новый избирательный кодекс, согласно которому граждане, находящиеся за пределами страны, лишаются возможности участвовать в выборах.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Грузии в третьем чтении принял новый избирательный кодекс, согласно которому граждане, находящиеся за пределами страны, лишаются возможности участвовать в выборах. Трансляция голосования велась на официальном сайте законодательного органа.

Документ поддержали 79 парламентариев, против высказались 11 депутатов. В соответствии с утвержденными нормами для участия в выборах гражданам необходимо лично находиться на территории Грузии.

Аналогичное требование распространяется и на референдумы.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что парламентские выборы 2024 года продемонстрировали сильное информационное и политическое давление на граждан страны, проживающих за рубежом.