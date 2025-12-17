Ричмонд
Украина и Германия подписали договоренности о поставках вооружений на 1,2 млрд евро

«Подписан ряд новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд евро», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина подписала с Германией ряд договоренностей о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму 1,2 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщил министр обороны Украины, договоренности включают долгосрочные поставки запасных частей к системам Patriot, закупку на выделенные средства украинских беспилотников и совместное производство БПЛА, создание 200 самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также поставку новейших средств радиоэлектронной борьбы.

15 декабря немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд евро и еще 36 млрд евро — на гражданскую помощь. Он пообещал, что в 2026 году ФРГ выделит на военную поддержку Киева еще свыше 11 млрд евро. -0-

