Украина и Германия подписали договоренности о поставках вооружений на 1,2 млрд евро

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина подписала с Германией ряд договоренностей о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму 1,2 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
«Подписан ряд новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд евро», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
Как сообщил министр обороны Украины, договоренности включают долгосрочные поставки запасных частей к системам Patriot, закупку на выделенные средства украинских беспилотников и совместное производство БПЛА, создание 200 самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также поставку новейших средств радиоэлектронной борьбы.
15 декабря немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд евро и еще 36 млрд евро — на гражданскую помощь. Он пообещал, что в 2026 году ФРГ выделит на военную поддержку Киева еще свыше 11 млрд евро. -0-