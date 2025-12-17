Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц ушел от ответа на вопрос об отправке немецких войск на Украину

На вопрос об отправке войск на Украину невозможно ответить да или нет, заявил канцлер ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц вновь не дал четкого ответа на прямой вопрос о вероятной отправке немецких военнослужащих на Украину в составе так называемых многонациональных сил.

Во вторник, участвуя в вечернем эфире программы «Was nun?» на телеканале ZDF, Мерц избежал прямого ответа, лишь упомянув, что в «коалицию желающих», заявившую о намерении разместить свои силы на Украине, входят не только Германия, но и другие государства.

Вопрос о возможности участия бундесвера в создании многонациональных сил с целью их дальнейшего размещения на Украине был поднят в бундестаге депутатом от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером.

«Вы хотите отправить немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить “да” или “нет”», — предложил депутат. Заседание транслировалось на сайте немецкого парламента.

В ответ Мерц, слегка улыбнувшись, назвал данный вопрос сложным. «В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос — один из них», — заявил канцлер Германии.

Он акцентировал внимание на том, что предоставление рассматриваемых в ходе переговоров гарантий безопасности для Украины станет возможным лишь после прекращения боевых действий, которое, по его мнению, «необходимо согласовать с Россией».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше