Мерц ушел от ответа на вопрос об отправке немецких войск на Украину

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц вновь не дал четкого ответа на прямой вопрос о вероятной отправке немецких военнослужащих на Украину в составе так называемых многонациональных сил.
Во вторник, участвуя в вечернем эфире программы «Was nun?» на телеканале ZDF, Мерц избежал прямого ответа, лишь упомянув, что в «коалицию желающих», заявившую о намерении разместить свои силы на Украине, входят не только Германия, но и другие государства.
Вопрос о возможности участия бундесвера в создании многонациональных сил с целью их дальнейшего размещения на Украине был поднят в бундестаге депутатом от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером.
«Вы хотите отправить немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить “да” или “нет”», — предложил депутат. Заседание транслировалось на сайте немецкого парламента.
В ответ Мерц, слегка улыбнувшись, назвал данный вопрос сложным. «В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос — один из них», — заявил канцлер Германии.
Он акцентировал внимание на том, что предоставление рассматриваемых в ходе переговоров гарантий безопасности для Украины станет возможным лишь после прекращения боевых действий, которое, по его мнению, «необходимо согласовать с Россией».