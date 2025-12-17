WP: США готовы конфисковать активы России ради мира, если ЕС не решится

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять партнерам из ЕС, что рассматривает возможность использования замороженных активов России для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Бывший советник французского казначейства Агата Демаре отметила, что если Евросоюз не пойдет на конфискацию этих средств, США могут взять инициативу на себя. Она добавила, что вопрос уже не в том, будут ли активы изъяты, а в том, кто это сделает.
Издание подчеркивает, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и ряд других европейских лидеров ощущают давление со стороны США по данному вопросу. Бельгия настаивает на получении ясных гарантий того, что соседние страны готовы взять на себя часть финансовой и юридической ответственности и использовать активы РФ, находящиеся на их территории.
Ранее KP.RU писал, что Россия не оставит без ответа возможное решение ЕС об изъятии российских замороженных активов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Москва будет до скончания веков преследовать государства Европы.