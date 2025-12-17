Комитет бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок

Бюджетный комитет бундестага согласовал рекордный пакет оборонных закупок для бундесвера, его сумма составит свыше 50 миллиардов евро, сообщил по итогам его заседания глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«Мы смогли установить новый рекорд Это огромные инвестиции, и мы все это понимаем, но это инвестиции, которые действительно необходимы в ближайшие годы», — заявил он.
По словам Писториуса, в пакет включено около 30 крупных контрактов для бундесвера, в том числе на закупку экипировки и боевого снаряжения, 200 боевых машин пехоты Puma, системы ПРО Arrow 3, разведывательных спутников и другой военной техники.
При этом на экипировку и боевое снаряжение для солдат планируется направить 22 миллиарда евро — это самая крупная статья расходов. Это связано с планами увеличить численность личного состава бундесвера до 460 тысяч человек, пояснил Писториус.
Кроме того, 4,2 млрд евро направят на боевые машины пехоты Puma, 3 мдрд евро — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 мдрд евро — на спутники наблюдения.
Телеканал CNBC сообщил, что на фоне рекордного военного бюджета в Германии зафиксирован рост акций оборонных компаний.
Ранее сообщалось, что в финансовом плане Германии на 2026 год оборонная сфера занимает одно из ключевых мест: её финансирование повышается до примерно 108 млрд евро — это максимальный уровень с конца холодной войны.