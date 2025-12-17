Ричмонд
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, в городе работает ПВО

Силы ПВО сбили пять воздушных целей во время атаки ВСУ на Севастополь.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя вечером в среду, 17 декабря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в личном Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — сообщил он.

Как заявил губернатор, на территории города работают системы противовоздушной обороны. Развозжаев сообщил, что в результате отражения атак Вооруженных сил Украины российскими военнослужащими было сбито пять воздушных целей. Он также заявил, что никакие гражданские объекты на территории города в результате атаки ВСУ не пострадали.

Ранее KP.RU сообщал, что угроза атаки беспилотников была объявлена в Ленобласти утром 16 декабря. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть украинских дронов.