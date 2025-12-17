Воздушная тревога объявлена в Севастополе, в городе работает ПВО

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя вечером в среду, 17 декабря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в личном Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — сообщил он.
Как заявил губернатор, на территории города работают системы противовоздушной обороны. Развозжаев сообщил, что в результате отражения атак Вооруженных сил Украины российскими военнослужащими было сбито пять воздушных целей. Он также заявил, что никакие гражданские объекты на территории города в результате атаки ВСУ не пострадали.
Ранее KP.RU сообщал, что угроза атаки беспилотников была объявлена в Ленобласти утром 16 декабря. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить шесть украинских дронов.