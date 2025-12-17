Мерц исключил повторение ошибок 2014 года в отношении Украины

В 2014—2015 годах были приняты минские соглашения. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявлял, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными.
Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер спросил канцлера, сколько немецких солдат он намерен оправить на Украину в рамках гарантий. Тот уклонился от прямого ответа, заявив: «В течение нескольких недель мы в Европе ведем переговоры с США о возможных гарантиях безопасности, которые могут быть предоставлены Украине в случае прекращения огня. Это все, о чем мы сейчас говорим».
Фронмайер переспросил: «Вы хотите отправить немецких солдат в Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить “да” или “нет” — просто небольшой намек». Канцлер в ответ возразил: «Спасибо за намек, господин член парламента. В этом мире есть вопросы, на которые ответить не так просто, как может показаться. И этот вопрос является таковым».
Мерц повторил, что речь идет о гарантиях безопасности после прекращения огня. «Мы не будем — по крайней мере пока я имею право голоса — повторять ошибки 2014 года, когда Украина осталась беззащитной перед российским вмешательством без гарантий безопасности», — подчеркнул он.
По его словам, задача сейчас — представить России совместную позицию европейцев, Украины и США после переговоров в Берлине. «Это следующий шаг, и его в первую очередь предпримут американцы», — сказал канцлер.
Ряд европейских государств после двух дней переговоров с Киевом и Вашингтоном поддержал создание «многонациональных сил» на Украине. Эти силы, возглавляемые Европой и поддерживаемые Соединенными Штатами, будут оказывать поддержку украинской армии и обеспечивать безопасность воздушного и морского пространства страны, «в том числе посредством операций на территории Украины».
В конце 2022 года в интервью Zeit экс-канцлер Ангела Меркель, при которой были заключены минские договоренности, утверждала, что они должны были «дать Украине время» и что та использовала его, «чтобы стать сильнее». Все участники соглашения «обманывали» Москву, а переговоры велись для «накачки» Киева западным оружием, заявлял после этого Путин, назвав слова Меркель неожиданными и разочаровывающими.
На вопрос о том, почему она не признает ошибок в отношениях с Россией, экс-канцлер на прошлой неделе ответила, что думает: было правильно, что Германия неоднократно пыталась вести переговоры с Россией.