Мерц исключил повторение ошибок 2014 года в отношении Украины

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер спросил канцлера, сколько немецких солдат он намерен оправить на Украину в рамках гарантий. Тот уклонился от прямого ответа, заявив: «В течение нескольких недель мы в Европе ведем переговоры с США о возможных гарантиях безопасности, которые могут быть предоставлены Украине в случае прекращения огня. Это все, о чем мы сейчас говорим».