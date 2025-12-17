По его словам, военнослужащие с позывными Клим, Девятый, Лоти, Федор и Волга были уничтожены, о чём свидетельствуют некрологи, опубликованные на официальной странице их подразделения.
Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали группу колумбийских наёмников под Купянском. Была применена комплексная огневая работа. В ней были синхронизировали действия артиллерийских подразделений, операторов ударных дронов и специалистов войск беспилотных систем.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.