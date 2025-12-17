Сенат США в оборонном бюджете на 2026 год выделил Киеву $400 млн помощи

Сенат США в среду принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере более 900 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Документ поддержали 77 сенаторов, против выступили 20 членов верхней палаты конгресса.
Законопроект предусматривает выделение 400 миллионов долларов на финансирование военной помощи Украине в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год. Такой же объем средств предусмотрен и на 2027 год.
После одобрения сенатом документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США в октябре стал крупнейшим с 2020 года.