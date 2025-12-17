По следам Коломойского*: Французская полиция провела обыски у экс-генпрокурора Украины

Ранее стало известно, что украинские силовики провели обыски у депутата Верховной Рады Анны Скороход, которая возглавляет парламентскую комиссию по расследованию нарушений в Минобороны, а ещё часто выступает с публичной критикой Владимира Зеленского. Ей вменяют создание преступной группы и вымогательство крупной суммы денег.