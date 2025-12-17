По следам Коломойского*: Французская полиция провела обыски у экс-генпрокурора Украины

Французские правоохранители провели обыски у Пискуна по запросу украинского ведомства. По данным источников, полученных в ходе обысков материалов достаточно для задержания экс-чиновника.
Точная причина операции не называется, но, по данным журналистов, она связана с расследованием дела 2003 года о финансовых преступлениях украинского олигарха Игоря Коломойского*. Следователи подозревают, что Пискун тогда получил взятку за прекращение уголовного производства.
Пискун занимал пост генпрокурора Украины в 2002—2003, 2004−2005 и 2007 годах. Сейчас ему 66 лет.
Ранее стало известно, что украинские силовики провели обыски у депутата Верховной Рады Анны Скороход, которая возглавляет парламентскую комиссию по расследованию нарушений в Минобороны, а ещё часто выступает с публичной критикой Владимира Зеленского. Ей вменяют создание преступной группы и вымогательство крупной суммы денег.
* Включён в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.