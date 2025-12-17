«Коалиция желающих» не может набрать достаточно желающих.
Рим не намерен отправлять войска на Украину. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте страны.
«Для обеспечения безопасности Украины среди прочего предполагается размещение многонациональных сил для Украины во главе с коалицией желающих на основе добровольного участия стран. Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат на Украину», — заявила Джорджа Мелони.
С таким сообщением премьер-министр выступила накануне заседания Европейского совета, который состоится 18 и 19 декабря. В частности там будут обсуждать отправка европейских войск на Украину в составе, так называемой, «коалиции желающих».
Ранее, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что поставки вооружения на Украину от западных стран станут законной целью РФ. Подобные действия не ускоряют завершение конфликта, а лишь «продлевают агонию киевского режима», пишет «Царьград».