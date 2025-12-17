Комитет Бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок на 50 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания комитета сообщил, что пакет включает около 30 крупных контрактов для Бундесвера. «Мы смогли установить новый рекорд (по расходам на вооружение. — Прим. БЕЛТА). Это огромные инвестиции, и мы все это понимаем, но это инвестиции, которые действительно необходимы в ближайшие годы», — заявил он.