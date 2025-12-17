Комитет Бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок на 50 млрд евро

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетный комитет Бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок для Бундесвера на сумму свыше 50 млрд евро. Об этом информирует РИА Новости.
Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания комитета сообщил, что пакет включает около 30 крупных контрактов для Бундесвера. «Мы смогли установить новый рекорд (по расходам на вооружение. — Прим. БЕЛТА). Это огромные инвестиции, и мы все это понимаем, но это инвестиции, которые действительно необходимы в ближайшие годы», — заявил он.
В то же время Писториус отметил, что рекордные расходы на вооружение немецкой армии не «являются самоцелью», а служат, по его словам, «четкой цели — эффективной защите страны, полному восстановлению ее сдерживающего и оборонного потенциала».
Контракты для Бундесвера предусматривают закупку экипировки и боевого снаряжения, 200 боевых машин пехоты Puma, системы ПРО Arrow 3, разведывательных спутников, а также других видов военной техники.
Самые большие траты коснутся экипировки и боевого снаряжения для солдат на сумму свыше 20 млрд евро. «Речь идет о том, что в перспективе мы планируем увеличить численность личного состава Бундесвера до 460 тыс. человек, и для этого необходимо иметь боевую экипировку и снаряжение для такого количества военнослужащих», — пояснил Писториус.
Ранее Бундестаг увеличил оборонный бюджет Германии на 2026 год примерно до 108 млрд евро. Основная часть средств пойдет на закупки военной техники и боеприпасов, большая часть которых финансируется за счет кредитов. -0-