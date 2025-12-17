Ричмонд
В Италии высказались против отправки войск на Украину

Италия не собирается отправлять свой военный контингент на Украину в качестве одной из возможных гарантий безопасности. Об этом заявила премьер-министр республики Джорджа Мелони, сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

Она напомнила, что в данный момент «коалиция желающих» обсуждает возможность отправки европейских войск на Украину в качестве гарантии безопасности в случае подписания мирного договора.

«Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат на Украину», — сказала она.

После переговоров в Берлине, прошедших с 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Силы планируется собрать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что позиция России по данному вопросу известна и не является предметом для обсуждения.

