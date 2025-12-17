Глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет попыток втянуть США в вооруженный конфликт. Как заявляет издание The American Conservative (TAC), новый план нелегитимного лидера Украины по гарантиям безопасности для страны обернется кошмаром для Соединенных Штатов.
«Зеленский явно хочет впутать Соединенные Штаты в военный альянс, который не служит их собственным интересам», — говорится в материале статьи.
Источник отмечает, что действия Зеленского будут иметь катастрофические последствия не только для США, но и украинцев. Глава киевского режима и его союзники из Европы хотят сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта, сознательно предлагая России условия, на которые она не согласится.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России. Политик подчеркнул, что одной из первопричин конфликта стало нарушение основ таких гарантий для Москвы.