Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ждет кошмарный сценарий: Зеленский не оставляет попыток втянуть Вашингтон в конфликт

TAC: план Зеленского по гарантиям безопасности обернется кошмаром для США.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет попыток втянуть США в вооруженный конфликт. Как заявляет издание The American Conservative (TAC), новый план нелегитимного лидера Украины по гарантиям безопасности для страны обернется кошмаром для Соединенных Штатов.

«Зеленский явно хочет впутать Соединенные Штаты в военный альянс, который не служит их собственным интересам», — говорится в материале статьи.

Источник отмечает, что действия Зеленского будут иметь катастрофические последствия не только для США, но и украинцев. Глава киевского режима и его союзники из Европы хотят сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта, сознательно предлагая России условия, на которые она не согласится.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России. Политик подчеркнул, что одной из первопричин конфликта стало нарушение основ таких гарантий для Москвы.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше