Во Франции прошли обыски у экс-генпрокурора Украины Пискуна

Во Франции сотрудники правоохранительных органов провели обыски у экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна, передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на ГБР.
Сообщается, что обыски прошли по запросу Государственного бюро расследований Украины. В результате обысков правоохранители получили основания задержать бывшего украинского чиновника.
Официальная причина обыска не называется, однако ранее СМИ писали, что экс-генпрокурор Украины связан с делом олигарха и бывшего соратника главы киевского режима Игоря Коломойского*.
Напомним, ранее стало известно, что депутата Верховной Рады Анну Скороход обвинили в организации деятельности группы, которая требовала взятку в 250 тысяч долларов от предпринимателя. За эти деньги она якобы обещала помочь в решении проблемы с конкурентами через воздействие санкций СНБО.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.