Во Франции прошли обыски у экс-генпрокурора Украины Пискуна

Напомним, ранее стало известно, что депутата Верховной Рады Анну Скороход обвинили в организации деятельности группы, которая требовала взятку в 250 тысяч долларов от предпринимателя. За эти деньги она якобы обещала помочь в решении проблемы с конкурентами через воздействие санкций СНБО.