Премьер Мелони заявила, что Италия не намерена направлять войска на Украину

Джорджа Мелони заявила, что Италия не планирует направлять свои войска в составе «многонациональных сил» на Украину.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не планирует направлять свои войска в составе «многонациональных сил» на Украину, передает ANSA.

«Что касается гарантий безопасности для Украины, то обсуждается возможность развертывания многонациональных сил под руководством “коалиции желающих” при добровольном участии стран. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз подчеркнуть: Италия не намерена напрявлять войска на Украину», — заявила Джорджа Мелони.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава не собирается направлять свои вооруженные силы для участия в вероятной многонациональной военной миссии.

Кроме того, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус усомнился по поводу возможного создания «многонациональных сил» и участия в этом военных бундесвера.

