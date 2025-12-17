Politico: депутаты Европарламента опасаются слежки со стороны США

В документе парламентарии обращаются к председателю ЕП Роберту Метсолу с просьбой рассмотреть вопросы от отказе от услуг компании Carlson Wagonlit Travel (CWT), которая с сентября принадлежит American Express Global Business Travel. Они указали, что у компании имеется доступ к конфиденциальной информации, в том числе паспортным данным, информации о кредитных картах и конкретном местоположении официальных лиц в любой момент времени. Это делает возможным вести слежку за парламентариями, говорится в письме.