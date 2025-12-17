Politico: депутаты Европарламента опасаются слежки со стороны США

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали отказаться от использования программного обеспечения (ПО) для бронирования билетов от компании-поставщика Carlson Wagonlit Travel из-за боязни слежки со стороны США, пишет Politico, ссылаясь письмо, подписанное 64 законодателями.
«Законодатели в Европарламенте призвали институт сменить программное обеспечение для бронирования поездок на фоне страхов, что за их планами по поездкам могут следить или им могут помешать в интересах правительства США», — говорится в статье.
В документе парламентарии обращаются к председателю ЕП Роберту Метсолу с просьбой рассмотреть вопросы от отказе от услуг компании Carlson Wagonlit Travel (CWT), которая с сентября принадлежит American Express Global Business Travel. Они указали, что у компании имеется доступ к конфиденциальной информации, в том числе паспортным данным, информации о кредитных картах и конкретном местоположении официальных лиц в любой момент времени. Это делает возможным вести слежку за парламентариями, говорится в письме.
«Использование CWT наших данных о поездках ставит под реальную и настоящую угрозу санкций США евродепутатов и сотрудников парламента», — говорится в письме, оказавшемся в распоряжении издания.
Ранее газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, сообщила, что США дали понять европейским странам, что намерены использовать замороженные российские активы в рамках урегулирования конфликта на Украине и это создает угрозу столкновения с европейскими лидерами.