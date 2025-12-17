Ричмонд
Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на сумму свыше $900 млрд

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс США одобрил проект военного бюджета страны на 2026 финансовый год на рекордную сумму в $901 млрд. Голосование в Сенате — верхней палате американского законодательного органа — вел телеканал C-SPAN, информирует ТАСС.

В поддержку законопроекта, который 10 декабря также одобрила нижняя Палата представителей Конгресса, высказались 77 сенаторов, против — 20. Таким образом, Конгресс поддержал проект военного бюджета. Теперь документ будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Оборонный бюджет, предложенный ранее законодателями, на $8 млрд превышает предложение американского лидера, который просил Конгресс выделить на военные нужды $892,6 млрд. Эта сумма включает финансирование как Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности. Изначально Палата представителей предложила сумму, эквивалентную запросу администрации, в то время как Сенат выступил с предложением увеличить военный бюджет до $925 млрд. В результате законодатели пришли к компромиссному варианту.

Военный бюджет Соединенных Штатов в 2025 финансовом году, который закончился 30 сентября, составил $884 млрд. -0-

