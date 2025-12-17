Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на сумму свыше $900 млрд

Оборонный бюджет, предложенный ранее законодателями, на $8 млрд превышает предложение американского лидера, который просил Конгресс выделить на военные нужды $892,6 млрд. Эта сумма включает финансирование как Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности. Изначально Палата представителей предложила сумму, эквивалентную запросу администрации, в то время как Сенат выступил с предложением увеличить военный бюджет до $925 млрд. В результате законодатели пришли к компромиссному варианту.