Путин рассказал, из-за чего начался конфликт на Украине.
В Москве прошло расширенное заседание коллегии Минобороны РФ в Москве. На нем выступили президент России Владимир Путин и глава ведомства страны Андрей Белоусов.
По словам Белоусова, за текущий год силовые структуры Украины лишились порядка 500 тысяч военнослужащих, а также свыше 103 тысяч единиц вооружения и военной техники. Путин же отметил, что ситуацию на Украине до вооруженного конфликта довели именно западные страны, игнорируя интересы Москвы. Главное об СВО на 17 декабря — в материале URA.RU.
Путин о Западе и ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны. Он отметил, что после распада СССР Россия так и не была принята в качестве полноценного члена западного сообщества. Хотя, по его словам, на Западе не наблюдается развитие, а, напротив, «сплошная деградация», и именно западные страны, игнорируя интересы Москвы, сознательно довели ситуацию на Украине до вооруженного конфликта.
Глава государства отметил, что, по его мнению, Запад вместе с «европейскими подсвинками» стремился к распаду России, однако такие попытки не увенчались успехом. При этом Путин заявил, что рассчитывает на возможность диалога с европейскими странами, хотя считает его маловероятным при сохранении нынешних политических элит в Европе.
Комментируя ситуацию на Украине, президент заявил, что украинская государственность, по его оценке, переживает разрушение, о чем, как он выразился, свидетельствуют в том числе «золотые унитазы» и сотни тысяч дезертиров. Тогда как Россия за время СВО стала во всех смыслах суверенной страной.
Путин рассказал, почему Россия начала боевые действия на Украине.
Решение о начале специальной военной операции на Украине было принято лишь после того, как стало очевидно: партнеры Москвы на Западе и в Киеве вводят ее в заблуждение. Об этом Путин сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны, отметив, что до этого Россия предпринимала попытки урегулировать украинский кризис дипломатическими средствами, в том числе в формате минских соглашений. «Сначала пытались [уладить конфликт] мирными средствами, переговорами в Минске, — напомнил глава государства. — Потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают».
Белоусов о ситуации в зоне СВО.
Скорость продвижения войсковых группировок «Восток», «Центр» и «Запад» увеличилась в 1,5−2 раза по сравнению с показателями 2024 года. В приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях было очищено от мин и взрывоопасных предметов свыше 150 тысяч гектаров территории, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
А переход Красного Лимана в ДНР под контроль Вооруженных сил России создает условия для развития наступления на Славянск, который рассматривается как ключевой логистический узел украинских войск. Овладение Купянском, в свою очередь, даст возможность расширить зону безопасности в Харьковской области и уменьшить риск обстрелов территории ЛНР.
Отдельное внимание министр обороны уделил вопросу потерь в рядах украинских вооруженных сил. По его данным, за текущий год силовые структуры Украины лишились порядка 500 тысяч военнослужащих, а также свыше 103 тысяч единиц вооружения и военной техники. В частности, было утрачено около 5,5 тысячи образцов западного производства, что в два раза превышает показатели прошлого года.
Артиллеристы сорвали отчаянный план ВСУ под Купянском.
Российские артиллерийские подразделения группировки «Запад» сорвали попытку украинских войск осуществить прорыв в направлении Купянска в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, действия артиллеристов не позволили подразделениям ВСУ приблизиться к населенным пунктам в регионе, расположенным на подступах к Купянску.
ВСУ пытались уничтожить группу своих солдат.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить группу своих военнослужащих, которые решили сдаться в плен российской армии на краснолиманском направлении. Как сообщил военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, инцидент произошел в районе между населенными пунктами Диброва и Озерное в ДНР, когда несколько украинских солдат вышли к российским позициям.
«ВС РФ оперативно организовали эвакуацию, однако, когда ВСУ обнаружили факт бегства сослуживцев с позиций, по группе открыли стрелковый огонь и начали атаковать ударными дронами», — сказал Марочко. К моменту начала эвакуации в группе находилось восемь украинских военнослужащих. До российских солдат добрались всего трое.
Освободив Герасимовку, расширили плацдарм у реки Гайчур.
ВС РФ установили контроль над еще одним населенным пунктом в Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны РФ, военнослужащие группировки войск «Восток» вытеснили подразделения ВСУ из населенного пункта Герасимовка и закрепились на новом участке западного берега реки Гайчур. Отмечается, что продвижение по линии фронта составило до двух километров, в глубину — до одного километра.
ВС РФ уничтожили более полусотни наемников из Латинской Америки.
Российские военные ликвидировали 67 наемников из стран Латинской Америки на территории Сумской области. Как сообщили в российских силовых структурах, в основном это были граждане Колумбии. Также в зоне конфликта присутствуют наемники из Аргентины, Мексики, Перу и Гватемалы. Там же уточнили, что Киев часто использует их, как «пушечное мясо».