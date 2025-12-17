ВСУ потеряли более 500 тысяч военных из-за ситуации, что создал Запад: главное об СВО на 17 декабря

Решение о начале специальной военной операции на Украине было принято лишь после того, как стало очевидно: партнеры Москвы на Западе и в Киеве вводят ее в заблуждение. Об этом Путин сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны, отметив, что до этого Россия предпринимала попытки урегулировать украинский кризис дипломатическими средствами, в том числе в формате минских соглашений. «Сначала пытались [уладить конфликт] мирными средствами, переговорами в Минске, — напомнил глава государства. — Потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают».