Расследование коррупционного дела бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака было заморожено по политическим причинам. Политолог Михаил Павлив заявил NEWS.ru, что это связано с текущими переговорами по урегулированию конфликта.
Эксперт пояснил, что американская сторона и подконтрольное Киеву Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сознательно избегают резких шагов. По его словам, все материалы дела уже собраны, а вопрос о вручении подозрения зависит исключительно от внешнеполитической ситуации.
Павлив также отметил, что фигура самого Ермака не представляет интереса для Вашингтона. Политолог уверен, что США и ЕС де-юре никогда не рассматривали его как главную цель своих действий.
При этом украинские СМИ пишут, что Ермак недавно был замечен в резиденции Владимира Зеленского. Отмечается, что на прошлой неделе глава киевского режима возобновил с бывшим соратником телефонное общение.