Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан предложил ЕС отказаться от ошибочной стратегии в конфликте на Украине

БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Венгрия предлагает Евросоюзу отказаться от всей ошибочной стратегии в конфликте на Украине и поддержать США в процессе урегулирования, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Мы предлагаем отложить всю эту стратегию, которая является ошибочной стратегией ЕС, направленной на поддержку войны, развернуться и начать мирную политику. Самый простой способ сделать это — поддержать президента США и сказать, что единственное, что мы должны сделать сейчас, это помочь президенту США добиться мира. Это все, что нам нужно сделать сейчас, нам не нужно принимать никаких других решений», — сказал Орбан журналистам в Брюсселе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше