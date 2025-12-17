Гутерриш провел телефонный разговор с Мадуро

«Генеральный секретарь провел телефонный разговор с президентом Боливарианской республики Венесуэла Николасом Мадуро касательно текущей напряженности в регионе. В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности», — говорится в сообщении, распространенном среди журналистов.