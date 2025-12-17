Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле

«Вот что мне известно на данный момент: вчера членов Конгресса проинформировали о том, что надвигается война, и что об этом будет объявлено сегодня в 9 вечера в обращении президента к нации (05:00 мск — РБК). Произойдёт ли это на самом деле — кто знает? Я не знаю. И я не хочу преувеличивать объём своих знаний — он, в целом, довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов Конгресса», — сказал Карлсон автору подкаста, Эндрю Наполитано.