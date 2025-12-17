Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить войну Венесуэле

По его словам, один из членов конгресса рассказал ему, что законодателей накануне проинформировали о «неминуемой войне» с Венесуэлой.
«Вот что мне известно на данный момент: вчера членов Конгресса проинформировали о том, что надвигается война, и что об этом будет объявлено сегодня в 9 вечера в обращении президента к нации (05:00 мск — РБК). Произойдёт ли это на самом деле — кто знает? Я не знаю. И я не хочу преувеличивать объём своих знаний — он, в целом, довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов Конгресса», — сказал Карлсон автору подкаста, Эндрю Наполитано.
Обращение Трампа, которое должно состояться ранним утром по московскому времени, происходит на фоне эскалации напряженности между США и Венесуэлой, включая усиление американской военной активности в Карибском бассейне и обвинения в адрес Каракаса в наркоторговле и других преступлениях со стороны Вашингтона. Белый дом заранее не анонсировал тему выступления президента.
К ноябрю в Карибском бассейне у Венесуэлы была развернута группировка американских военных кораблей, включая эсминцы и десантные судов, а численность военных США в регионе оценивается до 16 тыс. человек. В декабре к ним добавилась авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford, которая действует в южной части Карибского моря.
Увеличение Соединенными Штатами своей военной группировки возле Венесуэлы повышает напряженность в регионе, говорил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва находится в «плотном контакте» с Каракасом.
«Мы считаем, что ничем не оправданное наращивание американской группировки в южной части Карибского бассейна (и не только) создает обстановку повышенной напряженности и никого в этом кроме самих США винить нельзя», — сказал дипломат.